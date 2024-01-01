Cord 是一种直接消息传递工具，旨在帮助人们寻找工作机会。它允许用户通过简单直观的消息传递界面与潜在雇主或工作机会联系。 Cord 的一些主要功能包括： * 直接消息传递：Cord 使用户能够直接向公司或个人发送有关职位空缺的消息和沟通，无需传统的职位申请或简历。 * 个性化外展：用户可以为特定雇主定制信息，突出他们的相关技能和经验。 * 轻松跟踪：Cord 提供了一个集中平台来跟踪对话、跟进线索并管理求职流程。 * 匿名个人资料：用户可以在 Cord 上创建个人资料，而无需透露其完整身份，从而使他们能够谨慎地探索机会。 该平台旨在通过促进求职者和雇主之间的直接联系，使求职过程更加高效和个性化。通过利用直接消息传递的力量，Cord 寻求为人们提供一种更具吸引力和更有效的方式来寻找下一份工作或职业机会。

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