Corcentric 提供完整的从来源到付款和订单到现金的解决方案，专注于降低成本、优化营运资本和释放收入。 Corcentric 的模块化 SaaS 源到付款产品包括分析、采购、供应商管理、合同生命周期管理、采购、发票管理、财务管理和支付解决方案。 Corcentric 的订单到现金解决方案可以通过保证付款和消除信用风险来显着降低您的 DSO。

网站： corcentric.com

免责声明：WebCatalog 与“Corcentric”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。