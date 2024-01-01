Convosight 的使命是让社区创建者从其社区中获得可持续的收入。 为希望建立、发展、参与和货币化在线社区的社区建设者构建首个此类社区管理平台。 Convosight 最初是为 Facebook 群组推出的，如今已有超过 100,000 个 Facebook 群组信任 Convosight 来管理超过 7 亿名会员。 Convosight 的解决方案包括： 1. 与全球领先品牌合作，创建、设计和执行创新的社区营销活动，帮助品牌联系、吸引和激活社区中的目标受众。 2. 在Facebook上建立品牌社区，与目标消费者建立共同拥有的共享空间。该群组是您品牌的在线聚会场所，您可以在这里了解客户、激发对话、提出问题、举办活动、组织有趣的挑战和参与活动、创造积极情绪并培养大使。

目录 :

网站： convosight.com

免责声明：WebCatalog 与“Convosight”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。