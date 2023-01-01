ClientTether

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通过我们的销售参与自动化平台和 CRM，立即与通过营销活动产生的潜在客户建立联系。当您收到潜在客户时，请在 29 秒内发送个性化短信、接听电话、发送电子邮件甚至一盒布朗尼蛋糕，以最大限度地提高潜在客户转化率。我们的特许经营客户喜欢使用我们的平台保证他们的网络中 100% 的潜在客户跟进。通过我们的自动跟进和调度技术轻松转换潜在客户。根据您所需的时间范围和频率安排与客户的预约、电话、短信和电子邮件。此外，请确保您的团队始终如一地跟进每个报价、每个失去的机会以及每个转化的潜在客户。通过我们的自动保留计划建立长期关系并留住客户。您只需付出最少的努力即可与您的客户互动。安排电子邮件、短信和电话，并发送个性化明信片、感谢卡、布朗尼蛋糕、高尔夫球或其他物理媒体，以创建丰富的全渠道保留和重新参与策略。使用我们的集成提案管理工具创建精美的提案或快速报价。当它们被打开时，以及当您的客户使用我们的电子签名工具签署和批准您的工作时，您会收到通知。自动化在线评论管理，确保您还使用我们的声誉管理器工具优化您的在线声誉。我们的平台专为家庭服务和其他服务特许经营和企业而设计。我们的数据架构使特许经营系统能够开箱即用地部署我们的平台，无需进行大规模定制即可满足其需求。企业主和特许人都喜欢我们的可视化管道和动态仪表板。跟踪和监控多地点或多单位业务的潜在客户流、潜在客户归因、销售进展、活动和成交率的增长

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