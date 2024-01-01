Clarus R+D
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Clarus R+D 应用程序可自动执行申请研发税收抵免的流程。各种规模和类型的企业都有资格获得研发税收抵免。然而，绝大多数的信用额都是由非常大的制造公司获得的。为什么？因为传统上，研发税收研究既复杂又昂贵。在 Clarus R+D，我们的使命是让中小型企业（包括尚未盈利的初创企业）更容易获得研发税收抵免。并将其价值扩展到软件、工程、生物技术和医疗技术等行业。将资金重新投入到您的企业中，用于招聘、创新和发展。所有这些费用只是传统研发税收研究成本的一小部分。
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