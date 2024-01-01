替代项 - Clarus R+D

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 个退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。