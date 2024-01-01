替代项 - Clarus R+D
Gusto
gusto.com
Gusto 的人才平台可帮助像您这样的企业加入、支付费用、为您辛勤工作的团队提供保险和支持。工资、福利等等。
Pilot
pilot.com
专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Neo.Tax
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针对早期初创企业的研发税收抵免。 neo.tax 是有史以来最简单、最准确的税务申报软件。 早期初创公司可以在 10 分钟内申请研发税收抵免，并只需支付所获得现金返还的 10%！
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible 是一个功能强大的 SaaS 平台，使注册会计师能够快速识别并为其客户提供州和联邦营业税优惠。与注册会计师合作 20 年后，我们认识到需要简化税收抵免流程。 TaxCredible 提高劳动密集型流程的效率，提高您服务客户的能力，同时创造额外收入。
GOAT.tax
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GOAT.tax 为初创企业和企业（包括制造商、软件、游戏和物联网公司）提供了通过在线平台申请研发税收抵免的机会。 GOAT.tax 通过提供易于使用的自助式体验以及与工资系统的集成，消除了复杂的税收抵免激励中的所有猜测。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助于确保每家公司获得最大的税收优惠。
TaxRobot
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TaxRobot 是自动计算研发信用并接收资金的最快、最简单、最实惠的方式。我们提供一流的证实报告、审计辩护，无需额外付费，而且最重要的是，除非我们确定有好处，否则我们不会收取费用。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 为高增长初创企业提供最佳的全栈财务功能。财务经理和强大的软件为初创企业提供无与伦比的会计、研发税收抵免和金融服务。每个初创公司都可以使用我们的软件，该软件提供财务报告和管理信息以协助决策。在过去 5 年里，客户的收入平均增长了 3 倍，估值超过 5 亿英镑，我们支持了 10 个退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。