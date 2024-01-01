CheckMark Multiledger 是一款适用于 Mac 和 Windows 的多用户、跨平台会计软件。它使用简单且适合小型企业负担得起。借助 CheckMark Multiledger，您可以减少记账时间，而将更多时间用于经营业务。凭借其全方位的会计功能，包括应收账款、应付账款和库存，CheckMark Multiledger 使企业能够减少簿记时间，而将更多时间专注于业务运营。 CheckMark Multiledger 维护过去一年的完整交易历史记录，并允许对当年任何月份的交易进行修改和调整。它还包括一组财务报告，例如会计科目表、试算表、资产负债表、损益表等。 CheckMark Multiledger 的多用户功能允许最多 10 个用户访问共享卷上的公司文件。 CheckMark MultiLedger 是一款适用于小型企业的综合会计软件，提供您高效管理运营所需的一切。是时候通过 MultiLedger 升级您的业务并使其更上一层楼了。

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