BusinessMan ERP

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BusinessMan - Business Manager Enterprise 是一个全面的业务管理系统（BMS） 它包含您期望找到的所有业务管理功能，以及许多其他类型的业务管理软件中未包含的许多附加功能。 BME 以屡获殊荣的 BusinessMan Enterprise 客户端-服务器解决方案为基础，该解决方案的开发历经 25 年多的时间，利用最新的 Web 技术，为您提供所需的性能、灵活性和丰富的功能集。需要，同时提供支持现代网络浏览器的所有平台的访问。
目录:
Business
企业资源计划系统

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