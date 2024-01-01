Brolly 是澳大利亚第一个社交媒体存档工具，在构建时考虑到了政府合规性。 Brolly 在墨尔本创建，旨在提供简单、创新的存档解决方案，满足合规标准，包括在澳大利亚存储数据，因此您的记录受到澳大利亚数据隐私法的保护。 良好的社交媒体参与意味着进行大量对话。如果您的组织通过其社交渠道提供重要信息，您应该记录它们。 一旦您连接上，布罗利就会开始收集历史和实时内容，因此您无需这样做。通过 24/7 社交记录管理在一处查看所有内容。 Brolly 使其易于导出、受本地支持并且使用起来很愉快。

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