ANZ New Zealand
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澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
网站： anz.co.nz
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