WebCatalog
ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

使用 Web 应用

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“ANZ New Zealand”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。

网站： anz.co.nz

免责声明：WebCatalog 与“ANZ New Zealand”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

ING Australia

ING Australia

ing.com.au

HDFC Bank

HDFC Bank

netbanking.hdfcbank.com

Scotiabank Canada

Scotiabank Canada

scotiabank.com

UOB Personal

UOB Personal

pib.uob.com.sg

DBS digibank

DBS digibank

internet-banking.dbs.com.sg

Deutsche Bank

Deutsche Bank

db.com

NAB

NAB

nab.com.au

RBC Royal Bank

RBC Royal Bank

rbcroyalbank.com

BNY Mellon

BNY Mellon

bnymellon.com

State Bank of India

State Bank of India

bank.sbi

Banco do Brasil

Banco do Brasil


    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策