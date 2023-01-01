Brilliant Pala

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自 1984 年成立以来，辉煌研究中心一直在不断攀登卓越的高峰，每年不断增加的奇迹荣誉和光辉灿烂的荣耀就证明了这一点。现在，辉煌队已成为杰出教练中心中的佼佼者。

网站： brilliantpala.org

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