brightwheel
schools.mybrightwheel.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“brightwheel”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Brightwheel 是针对学前班、儿童保育机构、营地和课后项目的排名第一的软件解决方案。 Brightwheel 是唯一一款集成了您所需一切的应用程序：登录/退出、消息传递、学习评估、每日工作表报告、照片、视频、日历、日程安排、出勤、家长在线账单支付等等。 Brightwheel 可让您管理中心、简化工作流程并与家长互动，这样您就可以节省时间和金钱，让员工的生活更轻松，并提高家长的满意度。 加入全球数以万计爱上 Brightwheel 的学前班、儿童保育中心和日托计划！
免责声明：WebCatalog 与“brightwheel”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Child Paths
app.childpaths.ie
Procare
schools.procareconnect.com
Acuity Scheduling
secure.acuityscheduling.com
Kidola
app.kidola.lu
Care.com
care.com
Arrangr
arrangr.com
SitterTree
app.sittertree.com
SurveyMonkey Apply
apply.surveymonkey.com
Edvisor
app.edvisor.io
Elemy
parents.elemy.com
Airbase
dashboard.airbase.io
Agendrix
app.agendrix.com