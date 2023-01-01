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Brightwheel 是针对学前班、儿童保育机构、营地和课后项目的排名第一的软件解决方案。 Brightwheel 是唯一一款集成了您所需一切的应用程序：登录/退出、消息传递、学习评估、每日工作表报告、照片、视频、日历、日程安排、出勤、家长在线账单支付等等。 Brightwheel 可让您管理中心、简化工作流程并与家长互动，这样您就可以节省时间和金钱，让员工的生活更轻松，并提高家长的满意度。 加入全球数以万计爱上 Brightwheel 的学前班、儿童保育中心和日托计划！

网站： mybrightwheel.com

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