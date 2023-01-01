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Acuity Scheduling

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Acuity Scheduling 是一款基于云的预约安排软件解决方案，使企业主能够在线管理他们的预约。该产品满足中小型企业以及个人专业人士的需求。 Acuity Scheduling 允许用户通过提供自己可用时间的实时视图来自动进行预约。它能够根据用户的时区自动同步日历，并可以定期向用户发送有关其约会安排的警报和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可定制的受理表格、嵌入式日历、第三方应用程序日历同步和研讨会的小组日程安排。 Acuity Scheduling 适用于服务型企业，例如培训和辅导中心、辅导和咨询、摄影和视频制作公司、健身工作室、沙龙和水疗中心以及健康和牙科诊所。该解决方案提供免费的基本模块，并可按月订阅。该产品提供 API 并与 QuickBooks、FreshBooks、MailChimp、Google Analytics 和 WordPress 等第三方应用程序集成。

网站： acuityscheduling.com

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