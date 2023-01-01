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Boba：生成创意的人工智能副驾驶 研究信号和趋势 - Boba 可以在网络上搜索文章和新闻，以帮助您回答定性研究问题。 构思：设想未来场景 - 场景构建是通过研究商业、文化和技术变化信号来生成面向未来的故事的过程。场景用于在情境化叙述中社会化学习，激发不同的产品思维，进行弹性/合意性测试，和/或为战略规划提供信息。 构思：集思广益策略 - 使用“玩赢”策略框架，我可以帮助您根据策略提示和未来可能的场景集思广益“在哪里玩”和“如何赢”选择。 故事板 - Boba 可以帮助您为当前或未来状态场景构建故事板。

网站： boba-ai.com

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