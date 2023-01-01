Boardable
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Boardable”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
减轻压力 — 有更多时间规划关键任务会议 — 更好的数据以提高董事会参与度和投资回报率。一个平台，多种解决方案。 高性能主板从 Boardable 开始 - 大规模改造您的主板并使其面向未来。我们专门构建的平台针对大规模沟通、治理和委员会管理进行了优化，因此您可以充满信心地进行虚拟或亲自治理。
网站： boardable.com
免责声明：WebCatalog 与“Boardable”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。