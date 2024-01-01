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BluBil 可用于控制个人、家庭和公司用途的费用和收入。可以创建无限数量的群组，这些群组将管理家庭、公司、朋友之间、联合旅行期间以及任何其他目的的现金流。创建一个小组并添加到她的员工中很容易，他们领取津贴，有旅行费用，娱乐费用。现在现金流已经很清晰了。监控简单快速。添加支出和收入非常简单，您的员工不会因为界面的困难而“忘记”修复它们。设置普通员工和部门负责人的个人权利。委派权力，但对控制正在发生的事情保持充分的信心。集团的现金流将完全在你的眼前，但前提是你有足够的权利。跟踪员工之间的资金流动。

网站： blubil.com

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