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Fyle 是一个现代费用管理平台，使会计师能够简化其现有信用卡的费用报告流程。 Fyle 直接与其现有的 Visa、Mastercard 和 American Express 信用卡集成，提供信用卡交易数据的实时可见性、通过文本的即时支出通知以及轻松的收据收集。用户可以通过文本提交收据，Fyle 会自动匹配收据，确保自动对账并加快结账时间。员工可以通过短信、Gmail、Outlook、Slack、Teams 等日常应用程序提交费用，或者使用 Fyle 功能强大的移动应用程序拍摄收据图片并随时随地提交费用。 Fyle 自动从收据中提取、编码和分类数据，检查是否违反政策，将其分配到正确的项目、预算和成本中心，并将数据推送到 QuickBooks Online、Xero、NetSuite、Sage Intacct、Sage 300 CRE 等会计软件， Microsoft Dynamics 365 Business Central 和 QuickBooks Desktop。
目录:
Finance
费用管理软件

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