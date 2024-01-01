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Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) 集成：电子商务和批发 - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - Joor 集成：会计和 POS - Xero - Quickbooks Online - Quickbooks Desktop 集成：运输和履行 - ShipStation - 2Ship 集成：3PL 合作伙伴 - Logiwa - AMS 履行 - NRI 履行 - Verde 履行
目录:
Business
多渠道零售软件

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