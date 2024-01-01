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Shipedge 是一种模块化且可扩展的解决方案，用于自动化复杂的电子商务运营。 Shipedge 完全基于网络，其主要模块是订单管理和仓库管理系统，用于自动化电子商务操作。我们帮助公司创建高效的订单履行管理一个或多个仓库（履行网络）。其他模块包括退货和换货、多承运商运输、供应管理、多渠道集成、订单路由、3PL 计费、移动 WMS 应用程序等等。 Shipedge 的订单管理解决方案 (OMS) 将所有可能的库存来源连接到许多在线销售渠道。 Shipedge 将订单路由到最佳库存位置，决定是商店运输还是提货、履行中心或合作伙伴仓库，包括管理配送中心之间的越库转运。其他模块包括供应商管理、库存预测。 Shipedge 降低库存和运输成本，同时改善您的客户体验。 Shipedge 的综合仓库管理系统 (WMS) 专为运行多租户运营的电子商务履行中心而设计。它包括条形码技术、智能手机移动应用程序、项目管理、包装算法、综合退货和换货、运费商店、批次/序列号/过期控制等等。 Shipedge 使用尖端的网络和无线技术来简化操作，消除错误，优化空间利用率并降低劳动力成本。 Shipedge 是最全面的 OMS 和 WMS 解决方案，用于简化和自动化复杂的电子商务运营。
目录:
Business
企业资源计划系统

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