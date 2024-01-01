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Bennie 的全球福利平台通过一系列现代解决方案（包括咨询、保险和辅导）帮助雇主、雇员及其家属蓬勃发展。 Bennie 受到世界上最具创新力的公司的信赖，它是超越传统福利的一站式解决方案，包括员工辅导、财产和意外伤害保险等。 Bennie 应用程序是员工轻松查找和了解福利信息的首选资源。从查看 ID 卡到查找网络内提供商，再到浏览 Bennie’s Marketplace，会员可以轻松获得所需的福利信息和工具。 Bennie 的医疗保健礼宾服务 Ask Bennie 是为会员提供专门支持的终极工具。会员可以直接在应用程序上与 Ask Bennie Advocate 聊天，以获得有关公开注册、承保范围、账单谈判/错误、寻找提供商等问题的帮助。
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