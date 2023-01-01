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BeatStars 是一个免费的音乐流媒体和节拍许可平台，专为唱片艺术家和词曲作者设计，以发现用于录制和编写歌词的制作音乐。艺术家可以购买和下载高质量的录音室文件以进行下一次录音，并在 Apple Music、Spotify、Amazon Music 等上发布他们完成的歌曲。 BeatStars 应用程序是领先的在线音乐社区 BeatStars.com 的扩展，该社区拥有超过 250 万注册用户。

网站： beatstars.com

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