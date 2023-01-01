Bean Cruncher
beancruncher.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Bean Cruncher”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Bean Cruncher 在线会计软件价格实惠、易于使用，可在 PC、Mac、iPad、Android 和 Blackberry 上运行，并包括记账和报税支持。专为建筑公司、贸易、专业人士、科学和高科技公司以及医疗保健服务而设计。无限成长。是的，确实无限。包括无限的用户、公司等等！完全安全：256位SSL加密，不使用开源，我们有24/7现场安全。
网站： beancruncher.com
免责声明：WebCatalog 与“Bean Cruncher”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。