替代项 - Appcast

Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit是一款云端招聘管理系统，帮助企业和人力资源机构高效管理候选人、招聘流程和客户关系。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一个将大学生与工作和实习机会联系的平台，提供个性化工作推荐及雇主联系方式。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
LinkedIn招聘人员应用使招聘人员可以随时随地搜索候选人、发送信息并管理候选管道，优化招聘过程。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力资源管理软件，帮助企业简化员工生命周期的管理，包括招聘、入职、绩效、工资和满意度跟踪。
Manatal
manatal.com
Manatal是一个招聘软件，旨在简化招聘流程，提供候选人管理、自动化工作流程、AI支持等功能，适用于企业和招聘机构。
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR是一款人力资源软件，旨在简化自动化招聘流程，支持候选跟踪、面试安排和团队协作，帮助企业优化招聘决策。
Paycor
paycor.com
Paycor是一款综合人力资源管理应用，支持员工数据管理、工资自动化、招聘和绩效跟踪，适合中小企业使用。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一个求职平台，帮助求职者与雇主联系，提供职位搜索、简历建设和职业建议等功能。
Teamtailor
teamtailor.com
Teamtailor是一款云端招聘软件，提供简化的招聘流程，支持职业网站建设、匿名招聘和候选人管理，适合中型企业使用。
Built In
builtin.com
Built In 是一个在线社区，连接专业人士与科技公司，提供工作机会和行业资讯。
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva是一款招聘和人员配置管理平台，提供申请人跟踪和数据管理功能，旨在优化招聘流程。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款人力资源管理软件，帮助企业吸引、招聘和入职新员工，管理员工信息和请假请求，简化HR流程。
Adway
adway.ai
Adway 应用通过自动化社交招聘营销，简化人才招聘流程，帮助企业吸引并欢迎新人才加入。
PowerToFly
powertofly.com
Powertofly 是一个连接求职者与灵活工作机会的平台，帮助用户探索职位、建立网络并提升技能。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一款短信和电子邮件沟通平台，通过自动化和 AI 技术提升企业生产力和客户互动。
Recruitee
recruitee.com
Recruitee是一款申请人跟踪系统（ATS），帮助企业简化招聘流程，管理职位发布和候选人申请。提供网站建设和数据隐私合规支持。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany是一款全面的人才管理平台，支持组织在招聘、入职、绩效管理等各个环节优化员工管理。
Loxo
loxo.co
Loxo是一个人才能力管理平台，集成申请人跟踪、客户关系管理和AI工具，简化招聘流程，提高招聘效率。
Workable
workable.com
Workable是一个招聘管理软件，提供招聘跟踪、候选人筛选和团队协作工具，以简化中大型企业的招聘过程。
GrabJobs
grabjobs.co
GrabJobs是一个招聘应用，提供兼职和全职工作信息，涵盖多个行业，服务于新加坡、印度尼西亚、澳大利亚、马来西亚、菲律宾和泰国。
Sense
sensehq.com
Sense是一款AI驱动的人才互动平台，旨在优化招聘流程，提供自动化招聘、候选人管理、面试调度等功能。
Vizzy
vizzy.com
Vizzy是一款招聘技术平台，通过互动式简历和专业概述，帮助企业更好地吸引和了解年轻人才。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款用户友好的申请人跟踪系统，帮助企业更高效地招聘、面试和管理候选人，支持多种人力资源集成。
Talentfy
talentify.io
Talentfy 是一款招聘软件，帮助招聘人员从免费和付费渠道获取候选人，并在招聘过程中保持候选人的参与。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供管理招聘各阶段的工具，支持团队协作与分析。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一个AI驱动的招聘平台, 集成了多个渠道的候选人数据, 简化了招聘过程并支持个性化招聘活动。
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR是一款招聘软件，帮助企业简化招聘流程，管理候选人，跟踪申请，提升招聘效率。
Phenom
phenom.com
现象是一个基于AI的人才体验平台，帮助候选人、员工和招聘者简化流程，提升技能和团队建设。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款针对招聘机构和企业招聘者的 applicant tracking 和人才关系管理解决方案，提供灵活的工作流程和强大的搜索功能。
ApplicantPro
applicantpro.com
申请人Pro是一款基于云的申请人跟踪系统，旨在简化招聘流程，提供职位管理、评估和沟通工具.