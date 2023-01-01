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Altamira Recruiting 是一款基于云的软件，可以管理新员工搜索和选拔的整个过程。它易于使用，并且完全可根据企业和招聘公司的需求进行定制。选择使用 Altamira Recruiting 的公司将拥有个性化的职业网站、与所有主要求职门户和社交网络的集成、功能丰富的简历数据库、强大的报告系统等等。

网站： platform.altamirahrm.com

免责声明：WebCatalog 与“Altamira HRM”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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