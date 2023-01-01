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SAO/NASA 天体物理数据系统 (ADS) 是一个面向天文学和物理学研究人员的数字图书馆门户网站，由史密森天体物理观测站 (SAO) 在 NASA 的资助下运营。 ADS 维护着三个书目馆藏，其中包含超过 1500 万条记录，涵盖天文学和天体物理学、物理学和普通科学领域的出版物，包括所有 arXiv 电子印刷品。主要天文学和物理学出版物的摘要和全文都可以通过新的 ADS 现代搜索形式以及经典搜索形式进行索引和搜索。还提供可浏览的纸质表格。 除了维护其书目语料库之外，ADS 还跟踪其记录的引用和使用情况，以提供先进的发现和评估功能。 ADS 集成在其馆藏中，提供对大量外部资源的访问和指向，包括出版商网站上提供的电子文章、天文物体信息、数据目录和外部档案托管的数据集。目前，我们拥有由合作者维护的超过 1330 万条记录的链接。这种深度的信息使得文献计量学和信息科学等领域的许多出版物（引用的、非引用的）成为可能。
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