Plane Finder 是一项总部位于英国的实时航班跟踪服务，于 2009 年推出，能够显示全球航班数据。可用的数据包括航班号、飞机的移动速度、高度和旅行目的地。该服务有多种版本作为移动应用程序提供，包括免费、高级 3D 和增强现实版本。航班跟踪地图和数据库可以通过网络浏览器访问。 Plane Finder 允许注册用户通过 Plane Finder ADS-B 客户端共享其 ADS-B 和 MLAT 数据，该客户端适用于 macOS、Windows 和 Linux。 Plane Finder 支持 NATS 的 VFR 图表，并且是第一个引入重播功能的主要航班跟踪应用程序，允许用户重播可追溯到 2011 年的航班。

网站： planefinder.net

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