WebCatalog
Plane Finder

Plane Finder

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：planefinder.net

使用 WebCatalog 上“Plane Finder”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Plane Finder 是一项总部位于英国的实时航班跟踪服务，于 2009 年推出，能够显示全球航班数据。可用的数据包括航班号、飞机的移动速度、高度和旅行目的地。该服务有多种版本作为移动应用程序提供，包括免费、高级 3D 和增强现实版本。航班跟踪地图和数据库可以通过网络浏览器访问。 Plane Finder 允许注册用户通过 Plane Finder ADS-B 客户端共享其 ADS-B 和 MLAT 数据，该客户端适用于 macOS、Windows 和 Linux。 Plane Finder 支持 NATS 的 VFR 图表，并且是第一个引入重播功能的主要航班跟踪应用程序，允许用户重播可追溯到 2011 年的航班。

网站： planefinder.net

免责声明：WebCatalog 与“Plane Finder”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

FlightAware

FlightAware

flightaware.com

AppVeyor

AppVeyor

appveyor.com

NordPass

NordPass

nordpass.com

Discord

Discord

discord.com

Locly

Locly

locly.com

FlightConnections

FlightConnections

flightconnections.com

Paltalk

Paltalk

paltalk.com

Google Flights

Google Flights

google.com

FareFirst

FareFirst

farefirst.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Binge

Binge

binge.com.au

Airframes

Airframes

app.airframes.io

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策