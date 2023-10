Word vs Word là trò chơi giải đố dành cho 2 người chơi, trong đó bạn chiến đấu với người chơi khác trong một trận đấu xếp chữ. Tạo nhân vật của bạn, chọn hình đại diện và tham gia trận đấu thời gian thực với đối thủ. Bạn sẽ tìm thấy một bảng giống như ô chữ chứa đầy các chữ cái lộn xộn và nhiệm vụ của bạn là vuốt một dòng chữ cái để tạo thành một từ. Từ của bạn càng dài thì bạn càng nhận được nhiều điểm. Hãy chú ý đến số điểm mà mỗi chữ cái giữ được để bạn có thể tạo ra những combo tuyệt vời! Thật tốt khi biết rằng cả bạn và đối thủ đều có thể sử dụng 12 sức mạnh thay đổi trò chơi, đây có thể là động thái quyết định chiến thắng hay thua cuộc của bạn. Những điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở: thêm các viên thạch trống vào hỗn hợp, ghép từ trong mơ của bạn lại với nhau hoặc xáo trộn toàn bộ bảng để phá hoại điểm tiếp theo của đối thủ. Những lần tăng sức mạnh này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu, vì vậy hãy lựa chọn một cách khôn ngoan và chọn sức mạnh yêu thích của bạn trước khi đối thủ của bạn làm điều đó! Nếu bạn thích các trò chơi như Scrabble và Wordfeud, bạn sẽ thích Word vs Word! Đừng quên chia sẻ trò chơi với bạn bè của bạn và xem ai là người viết chữ giỏi hơn. Vuốt một dòng chữ cái để tạo thành một từ. Từ của bạn càng dài thì bạn càng nhận được nhiều điểm. Hãy chú ý xem mỗi chữ cái giữ được bao nhiêu điểm để bạn có thể tạo ra những combo tuyệt vời! Word vs Word được tạo bởi Wix Games. Họ có nhiều trò chơi thú vị khác trên Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia và Let's Roll. Bạn có thể chơi Word vs Word miễn phí trên Poki. Word vs Word có thể được phát trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

