Pizza của tôi đâu? là một trò chơi kỹ năng 3D, nơi bạn làm việc như một người giao bánh pizza bình thường tại một thị trấn quyến rũ. Bạn làm việc tại Paolo's và công việc của bạn là chuẩn bị, nướng và giao những chiếc bánh pizza ngon tuyệt cho những khách hàng đang đói bụng trên khắp thị trấn. Di chuyển qua các phương tiện giao thông một cách cẩn thận để giao bánh pizza mà không làm rơi bất kỳ chiếc nào, hoặc tệ hơn là gây ra tai nạn. Nhấn phanh nhẹ nhàng khi cần thiết để tránh chướng ngại vật và va chạm tốc độ. Bạn cũng cần phải hành động nhanh chóng để giao đồ ăn khi còn nóng! Bánh pizza và dịch vụ càng ngon thì bạn càng kiếm được nhiều tiền boa. Và khi nhà hàng của bạn đã tạo dựng được tên tuổi, bạn có thể tăng khoảng cách giao hàng và mua các nâng cấp như nguyên liệu mới, thiết bị mới, cải tiến xe kéo, v.v. Bạn thậm chí có thể phục vụ khách hàng VIP, yêu cầu bạn phải chuẩn bị bánh pizza theo cách thủ công ngay từ đầu! Đừng quên chia sẻ Where's My Pizza? với bạn bè của bạn và tìm hiểu xem ai là người nấu ăn giỏi hơn! Lái xe - Giữ phím cách hoặc nút chuột trái Pizza của tôi ở đâu? được tạo bởi Wix Games. Chơi các trò chơi huyền thoại khác của họ trên Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji và Let's RollBạn có thể chơi Where's My Pizza? trên trình duyệt của bạn mà không cần cài đặt hoặc tải xuống miễn phí trên Poki. Có, bạn có thể mở khóa nhiều tùy chọn tùy chỉnh và nâng cấp trong Where's My Pizza? chẳng hạn như các bản nâng cấp, thiết bị và tuyến đường mới khi bạn tiến bộ trong trò chơi.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Where's My Pizza? theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.