Pop It vs Spinner là một trò chơi giải đố thư giãn được tạo bởi Adgard. Trong trò chơi này, mục tiêu của bạn là loại bỏ tất cả các ô popits bằng cách ghép ít nhất 2 ô giống nhau cùng một lúc. Hãy cố gắng tính toán các bước di chuyển của bạn sớm để tạo ra các combo chuỗi để có nhiều điểm hơn. Sử dụng chế độ quay tròn khi không còn trận đấu nào để tạo trận đấu mới và xóa toàn bộ cấp độ! Hãy chú ý đến toàn bộ cửa sổ trò chơi để tìm thêm cửa sổ bật lên của nó! Hãy nhớ chia sẻ trò chơi với bạn bè của bạn và truyền bá nó! Bạn có thể bật tất cả chúng không? Nhấn hoặc nhấp vào các cửa sổ bật lên có các cửa sổ có màu giống hệt nhau khi chạm vào chúng. Pop - Nhấn hoặc Nhấp chuột tráiPop It vs Spinner được tạo bởi Adgard. Chơi các trò chơi gây nghiện khác của họ trên Poki: Find The Candy, MadZOOng và Merge to Million

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pop It vs Spinner theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.