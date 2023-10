Pop It Master là một trò chơi giải đố trực tuyến mang tính thư giãn. Trò chơi dựa trên đồ chơi thần tài Pop It nổi tiếng. Trong trò chơi này, mục tiêu của bạn là nhấn các nút bật lên để mở khóa một món đồ chơi đầy màu sắc. Hãy chú ý làm vỡ mọi bong bóng và không để lại gì! Nếu thu thập được toàn bộ bộ sưu tập 80 đồ chơi thần tài, bạn có thể mở khóa Chế độ bí mật. Bạn đã sẵn sàng cho trải nghiệm popping kỹ thuật số thỏa mãn chưa? Hãy tiếp tục và tận hưởng những âm thanh và cảm giác êm dịu chân thực mà Pop It Master mang lại! Pop - Nhấn hoặc Nhấp chuột tráiPop It Master được tạo bởi Rad Brothers. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki!

