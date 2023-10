Hop & Pop Đây là một trò chơi popping dựa trên đồ chơi pop it phổ biến! Có rất nhiều hình dạng khác nhau để lựa chọn, từ lâu đài và vương miện cho đến sứa và cá voi! Bạn cũng có thể chọn từ một số hình nền khác nhau để thực sự tùy chỉnh trò chơi của mình theo cách bạn muốn! Không chỉ hình nền mà còn có rất nhiều lựa chọn âm nhạc khác nhau để bạn có thể thực sự tận hưởng cuộc phiêu lưu Pop It của mình! Độ chính xác của cú bật lên của bạn là bao nhiêu??Hop & Pop Nó được tạo bởi Infinity Games. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Energy, Infinity Loop, Pipes, Wood Blocks 3D, Sudoblocks hoặc Spider SolitaireBạn có thể chơi Hop & Pop It miễn phí trên Poki. Hop & Pop Nó có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động của bạn như điện thoại và máy tính bảng .

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hop & Pop It theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.