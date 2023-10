Mahjoctopus là một trò chơi giải đố kết hợp những phần thú vị của mạt chược và các trò chơi bài cổ điển như solitaire. Trong trải nghiệm giải đố tuyệt đẹp theo chủ đề dưới nước này, bạn sẽ sắp xếp các ô theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Kiểm tra số trên ô ở cuối màn hình của bạn và chọn một thẻ mới từ chồng thẻ cho đến khi bạn gặp một số đứng trước hoặc sau thẻ đó. Nhấn vào đúng ô sẽ di chuyển ô đó xuống cuối bảng trò chơi. Nhận thêm thẻ từ bộ bài nếu bạn không có số có thể ghép đôi. Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng sử dụng tính năng hoàn tác bật nguồn hoặc lấy ô. Đừng quên chạm vào các sinh vật biển bí ẩn thỉnh thoảng xuất hiện để nhận được những điều ngạc nhiên của chúng! Kiểm tra số trên ô ở cuối màn hình của bạn và chọn một thẻ mới từ đống thẻ cho đến khi bạn gặp một số cái đó đi trước hoặc sau nó. Bạn có thể nhấn vào một ô để di chuyển nó đến vị trí thích hợp. Mahjoctopus được tạo bởi Adgard. Chơi các trò chơi gây nghiện khác của họ trên Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng và Merge to MillionBạn có thể chơi Mahjoctopus miễn phí trên Poki. Mahjoctopus có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mahjoctopus theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.