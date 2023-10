One Hundred Castles Solitaire là một trò chơi tư duy giới thiệu các cơ chế mới và sức mạnh mới cho trò chơi solitaire cổ điển mà tất cả chúng ta đều yêu thích. Chiêm ngưỡng phông nền lâu đài theo chủ đề màu phấn nhẹ nhàng khi bạn xếp tất cả các lá bài đã cho theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần trên một cỗ bài mạt chược. Công việc của bạn là loại bỏ các thẻ ở đầu cọc chỉ bằng cách chạm vào chúng. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo thẻ bạn chạm vào nằm ở trên hoặc dưới thẻ của bạn - thẻ này được hiển thị ở cuối trang. Nếu bạn gặp khó khăn, bạn luôn có thể lấy một lá bài khác từ bộ bài bên trái và tiếp tục thử. Đảm bảo sử dụng các gợi ý và tăng sức mạnh như hoàn tác, zap để xóa toàn bộ hàng thẻ và trò đùa có thể được sử dụng với bất kỳ thẻ nào khác trên bảng. Đừng quên chia sẻ One Hundred Castles Solitaire với bạn bè của bạn và tìm ra ai kết thúc trò chơi nhanh hơn! Sử dụng ngón tay hoặc nút chuột trái để chọn và loại bỏ lá bài cao hơn hoặc thấp hơn lá bài của bạn một số ở phía dưới phần. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy sử dụng gợi ý! One Hundred Castles Solitaire được tạo bởi Adgard. Chơi các trò chơi kỹ năng và arcade khác của họ trên Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng và Merge to MillionBạn có thể chơi One Hundred Castles Solitaire miễn phí trên Poki.One Hundred Castles Solitaire có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động của bạn như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với One Hundred Castles Solitaire theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.