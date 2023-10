War of Sticks là một trò chơi chiến lược trong đó bạn chỉ huy quân đội của vương quốc người que và quản lý tài nguyên cũng như khối lượng công việc của họ để đánh bại quân địch một cách hiệu quả. Đã đến lúc những người dân tội nghiệp của bạn phải thoát khỏi Đế chế Đỏ đang áp bức. Khai thác, xây dựng, trang bị, nâng cấp, tấn công và phòng thủ cho đến khi người dân của bạn được giải phóng. Bắt đầu bằng cách huấn luyện thợ mỏ để thu thập vàng, sau đó sử dụng số tiền kiếm được của bạn vào các đơn vị như người khiên, cung thủ, người man rợ và thậm chí cả pháp sư! Sử dụng những viên đá mà thợ mỏ của bạn thu thập được để xây dựng tháp phòng thủ. Đừng quên nâng cấp từng đơn vị và tòa nhà của bạn để đạt đến giới hạn tối đa sức mạnh của bạn. Sử dụng chuột hoặc ngón tay để kích hoạt các nút mua nằm ở góc trên bên trái màn hình của bạn. Mua công cụ khai thác để thu thập vàng, sau đó sử dụng số tiền kiếm được của bạn vào các đơn vị như người khiên, cung thủ, man rợ và pháp sư. War of Sticks được tạo bởi Shoom Games, một nhà phát triển trò chơi có trụ sở tại Ukraine. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! War of Sticks được chơi miễn phí trên Poki. War of Sticks có thể chơi được trên cả máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

