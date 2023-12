Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Up Together trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Trong Up Together, mục tiêu của bạn là nhảy lên vị trí dẫn đầu! Chọn trái cây hoặc rau quả yêu thích của bạn, chọn một cái tên hay và bắt đầu cuộc phiêu lưu parkour. Bước lên các khối màu xanh lam để tăng tốc độ và nhảy xa hơn, nhưng hãy tránh các khối màu đỏ! Càng lên cao, vị trí của bạn trên bảng xếp hạng sẽ càng cao, vì vậy hãy cố gắng tiến xa nhất có thể. Và hãy chú ý theo dõi, có thể có một số bí mật ẩn giấu xung quanh... Bạn có kỹ năng parkour để lên đến đỉnh cao trong Up Together không?

Trang web: poki.com

