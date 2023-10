Super MX - Last Season là một trò chơi đua xe mô tô 3D, nơi bạn phải đối đầu với 8 tay đua MX khác trên các đường đất khác nhau! Có rất nhiều tùy chọn tùy chỉnh khác nhau. Từ mũ bảo hiểm đến xe đạp, hãy đua lên bậc thang và kiếm tiền để có được những thiết bị ngầu hơn! Nếu không có tinh thần cạnh tranh, bạn cũng có thể tự do đi vòng quanh và xem mình có thể làm những thủ thuật gì. Bạn có thể trở thành trình điều khiển MX tối thượng không? Sử dụng WASD hoặc các phím Mũi tên để di chuyểnNhấn Phím cách để hồi sinhSuper MX - Phần trước được tạo bởi Barnzmu. Hãy xem một số trò chơi thông thường khác của họ trên Poki: , Super MX - The Champion và Super Star Car !

