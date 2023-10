Super Bike the Champion là một trò chơi đua xe được phát triển bởi Barnzmu. Thưởng thức đồ họa 3D tuyệt đẹp và khả năng điều khiển phương tiện mượt mà khi đua trên một chiếc siêu xe tốc độ cực nhanh. Hãy bắt đầu sự nghiệp superbike của bạn bằng cách tham gia các cuộc đua và kiếm tiền. Chi tiêu số tiền khó kiếm được của bạn để tùy chỉnh xe đạp, bộ quần áo, mũ bảo hiểm và ủng của bạn để trở thành thứ tốt nhất. Hãy tiếp tục và bắt đầu rèn luyện kỹ năng cưỡi ngựa của bạn để trở thành Nhà vô địch Siêu xe đạp! Lái xe - WASD hoặc phím Mũi tên Hồi sinh - Thanh không gian Thay đổi camera - CSuper Bike the Champion được tạo bởi Barnzmu. Chơi trò chơi thể thao khác của họ trên Poki: Super MX - The Champion

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Super Bike the Champion theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.