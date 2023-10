Stickman Go là một game nhập vai hành động, trong đó bạn là một nhân vật người que dũng cảm trong một thế giới giả tưởng thời trung cổ đầy ngục tối. Khám phá những bí mật, nhiệm vụ thú vị, thú cưng và chiến lợi phẩm có giá trị trong cuộc phiêu lưu của bạn. Đánh bại trùm, chiến đấu với tay sai bay, quái vật, v.v. Hãy đảm bảo nâng cấp khả năng của bạn thường xuyên để luôn vượt qua thử thách. Bạn có thể mở khóa vô số giao diện và phụ kiện để giữ cho trò chơi luôn mới mẻ. Đừng quên ghé thăm Vòng quay may mắn để kiếm một số tiền mặt miễn phí khi bạn tham gia. Chúng tôi biết bạn có kỹ năng cần thiết để hoàn thành Stickman Go. Go!Move - WASD hoặc Phím mũi tênTấn công - Nhấp chuột trái hoặc Thanh dấu cáchSử dụng/Tương tác - Thanh dấu cáchTạm dừng - ESCStickman Go được tạo bởi PEGASUS. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Bạn có thể chơi Stickman Go miễn phí trên Poki.Stickman Go có thể chơi trên máy tính của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stickman Go theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.