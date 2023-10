Hãy nhìn xem, chiến lợi phẩm của bạn! là một trò chơi bài kết hợp các yếu tố khám phá hầm ngục và nhập vai với nhau. Bạn sẽ bắt đầu với thẻ anh hùng của bạn cho biết sức mạnh tấn công và phòng thủ của anh hùng đó. Tập trung vào thẻ của bạn, bạn cũng sẽ nhận được một bộ bài ngẫu nhiên hóa các cuộc gặp gỡ của bạn trong ngục tối bí ẩn chứa đầy ma thuật, kinh nghiệm, phần thưởng và nguy hiểm. Tất cả những gì bạn cần làm là di chuyển thẻ anh hùng của mình sang trái, phải, lên hoặc xuống. Dù anh hùng của bạn trải qua lá bài nào, nó sẽ tương tác hoặc chiến đấu với nó. Hãy chú ý đến điểm sức khỏe của bạn để không chết trước một trong những tên trùm mạnh trong trò chơi. Đi qua ngục tối, mở khóa rương, uống thuốc tiên, thu thập tiền xu, ném quả cầu lửa, tránh bẫy độc và gai, đánh bại trùm. Với mỗi tên trùm bạn đánh bại, bạn có cơ hội nâng cấp anh hùng của mình khi mạnh hơn. Hãy tiếp tục và bắt đầu khám phá các ngục tối nguy hiểm và trở thành chủ nhân ngục tối tối cao trong Look, Your Loot! Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tên (Vuốt trên màn hình cảm ứng) Bạn có 11 anh hùng với các chiến thuật khác nhau để đạt được nhiều chiến lợi phẩm nhất có thể. Họ là Hiệp sĩ, Pháp sư, Hiệp sĩ, Kẻ trộm, Kẻ hủy diệt, Druid bóng tối, Ngài Lancelot, Berserker, Sát thủ, Bác sĩ bệnh dịch và Cung thủ. Nhìn kìa, chiến lợi phẩm của bạn! được tạo ra bởi Dragosha. Chơi trò chơi nhập vai hành động 3D khác của họ trên Poki: Foggy FoxBạn có thể chơi Look, Your Loot! miễn phí trên Poki.Look, Your Loot! có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

