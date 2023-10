Stickjet Challenge là một trò chơi người que dựa trên cấp độ HTML5 do QKY Games tạo ra, nơi bạn nhảy từ nền tảng này sang nền tảng khác với một gói phản lực trên lưng. Trong Thử thách Stickjet, hãy thu thập càng nhiều ngôi sao càng tốt và hoàn thành mục tiêu cuối cùng để lên cấp độ tiếp theo. Đôi khi khoảng cách giữa các nền tảng là rất lớn, nhưng đó là lúc gói phản lực của bạn xuất hiện. Hãy cố gắng tăng sức mạnh cho người gậy của bạn vừa đủ để chạm tới các vì sao nhưng đảm bảo rằng nó không va chạm với trần nhà hoặc các chướng ngại vật khác! Bạn cũng có thể chơi Stickjet Challenge trên web di động và xem bạn có thể bay được bao xa! Trò chơi này là sự kết hợp giữa Stickman Hook và dòng Vex. Điều khiển: Space/click chuột - Kích hoạt jetpack để bayGiới thiệu về người tạo: Stickjet Challenge được tạo bởi QKY Games. Họ cũng là người sáng tạo ra Just One? và nhiều trò chơi khác.

Trang web: poki.com

