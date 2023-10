Snake vs Worms là một trò chơi .io trong đó bạn cố gắng trở thành con rắn lớn nhất trong đấu trường nhiều người chơi bằng cách ăn pizza, bánh mì kẹp thịt, sô cô la cũng như nhiều đồ ăn nhẹ và đồ uống khác. Bạn sẽ bắt đầu như một con rắn nhỏ đang trườn, và bạn phải ăn mọi thứ có thể trong khi tránh bị ăn thịt. Ăn ngấu nghiến mọi thứ, kể cả thức ăn thừa của những con rắn của người chơi khác để trở thành con rắn lớn nhất! Bạn sẽ chết nếu đầu bạn va vào một con rắn khác, vì vậy hãy đảm bảo bạn không bao giờ chạm vào đầu con rắn khác trước - thay vào đó hãy cố gắng khiến chúng đánh bạn. Bạn có thể sử dụng trợ lực để nhanh chóng di chuyển trước những con rắn khác để làm điều đó. Đừng quên truy cập trang Cửa hàng hoặc Vòng quay may mắn nơi bạn có thể mở khóa nhiều giao diện rắn và hình nền tuyệt vời, thậm chí có thể tạo giao diện của riêng mình! Hãy thoải mái sử dụng tùy chọn "bắt đầu lớn hơn" nếu bạn muốn bỏ qua giai đoạn sơ sinh. Bạn có muốn đạt đến vị trí đầu bảng xếp hạng trong Snake vs Worms không? Di chuyển - Di chuyển con trỏ, WASD hoặc phím Mũi tênTăng tốc - Nhấp chuột trái, Thanh dấu cách hoặc ShiftSnake vs Worms được tạo bởi CrioDev. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Javelin Fighting và Snake.is MLG EditionBạn có thể chơi Snake vs Worms miễn phí trên Poki.Snake vs Worms có thể chơi trên máy tính của bạn.

