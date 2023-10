Goat vs Zombies là trò chơi trong đó bạn vào vai một con dê trong một thế giới đầy rẫy thây ma. Trò chơi mô phỏng hành động, vui nhộn này sẽ khiến bạn dán mắt vào màn hình hàng giờ với sức mạnh siêu lưỡi dê, sự hủy diệt, vụ nổ, thành tích và rất nhiều bí mật để bạn khám phá! Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tên Nhảy - Space Ram - Control Lick - Left ShiftGoat vs Zombies được tạo bởi PaperBunker s.r.o. Họ có một trò chơi khác trên Poki tên là The Pillar

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Goat vs Zombies theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.