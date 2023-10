Serious Scramblers là một trò chơi nền tảng trong đó bạn điều khiển một nhân vật đi xuống một nền tảng nguy hiểm. Bạn có đủ can đảm để rơi vào một cái hố tối tăm đầy chướng ngại vật và quái vật không? Tất cả những gì bạn cần làm là rẽ trái hoặc phải để rơi xuống nền tảng. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì một số nền tảng có gai, sinh vật nguy hiểm và các bẫy khác trên đó. Bạn cũng có khả năng đi qua một bên và thoát ra khỏi bên kia. Hãy tận dụng món quà này và lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của bạn trước khi mù quáng nhảy xuống hố. Có nhiều nhân vật mới khác nhau mà bạn có thể mở khóa bằng số tiền bạn thu thập được trong quá trình chạy. Hãy tiếp tục đi sâu vào hố sâu và tìm ra tên trùm đang ẩn nấp trong đó! Bạn có định chơi một số trò chơi Serious Scramblers không? Di chuyển - Trái/Phải hoặc A/DSerious Scramblers được tạo bởi Chinykian. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Train-Top ManiaBạn có thể chơi Serious Scramblers miễn phí trên Poki. Bạn có thể chơi Serious Scramblers trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng.

Trang web: poki.com

