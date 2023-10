Rhino Rush Stampede là một trò chơi dành cho người chạy, trong đó bạn giúp chú tê giác nhỏ màu xanh vượt qua khu rừng nguy hiểm để tìm những loại trái cây ngon nhất. Bạn phải thu thập càng nhiều trái cây càng tốt để có thể sử dụng chúng cho những nâng cấp thú vị và mạnh mẽ như tiện ích, phương tiện, vật nuôi, bạn đồng hành và thậm chí cả những cải tiến cho tê giác của bạn như nhảy đôi. Tăng cường sức mạnh cho cuộc hỗn chiến của bạn với những lợi ích tạm thời như quả ớt siêu cay cho phép bạn vượt qua chướng ngại vật và khiến cuộc phiêu lưu này trở nên thú vị! Hãy nhớ chia sẻ điểm cao của bạn với bạn bè và xem liệu họ có thể đánh bại bạn hay không! Thu thập trái cây và ghé thăm cửa hàng Pháp sư để mua các bản nâng cấp. Có một bộ sưu tập những chiếc mũ ngớ ngẩn để bạn thử. Nhảy - W hoặc UpDash - S, D , Down hoặc RightRhino Rush Stampede được tạo bởi XFormGames. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Gladiator True Story, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra!, và Burnin' Rubber 5 XS

Trang web: poki.com

