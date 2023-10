Burnin' Rubber Crash n' Burn là một trò chơi lái xe trong đó bạn cố gắng về đích đầu tiên bằng cách bỏ xa đối thủ bằng cách sử dụng lửa, tên lửa và các vũ khí khác. Tăng tốc và khiến chúng ăn bụi của bạn hoặc sử dụng vũ khí ô tô có thể nâng cấp của bạn để khiến chúng ăn bụi! Trong trải nghiệm đua xe đầy hành động này, bạn phải hoàn thành hơn 25 nhiệm vụ độc đáo trên khắp thành phố và phá hủy mọi thứ trên đường đi của bạn trong khi tránh bị bắt. Đảm bảo thu thập mọi sức mạnh mà bạn nhìn thấy để tìm thấy những sức mạnh thú vị như vụ nổ. Và đừng quên mở khóa các phương tiện mới và nâng cấp bằng số tiền bạn kiếm được trong ngôi nhà an toàn! Bạn có đủ tố chất để trở thành tay đua giỏi nhất trong thị trấn không? Burnin' Rubber Crash n' Burn được phát triển bởi XFormGames vào tháng 1 năm 2022. Họ là nhóm đứng sau các trò chơi đua xe và nền tảng tuyệt vời: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Câu chuyện có thật về đấu sĩ, cuộc biểu tình-điểm-4, Điểm tập hợp 3, Go Kart Go! Ultra!, và Burnin' Rubber 5 XSBạn có thể chơi Burnin' Rubber Crash n' Burn miễn phí trên Poki.Burnin' Rubber Crash n' Burn hiện chỉ có thể chơi được trên máy tính để bàn của bạn.

Trang web: poki.com

