Go Kart Go! Ultra!

Khởi động động cơ của bạn và sẵn sàng cho Go Kart Go! Cực kỳ! Chọn tay đua của bạn một cách khôn ngoan và đua quanh Old Station, Central Park, Watermill Mine, v.v. Chơi Go Kart Go! Cực kỳ! Trên Poki và thu thập các ngôi sao để mở khóa nhân vật mới. Hãy thử chế độ đua hai người chơi và cạnh tranh với bạn bè của bạn. Giành chiến thắng một vòng Go Kart Go! Siêu trực tuyến và kiếm được quyền khoe khoang tối thượng! Kiểm soát: Người chơi 1 Phím mũi tên - Chỉ đạo Không gian - Sử dụng vật phẩm Shift - Nhảy và trôi Z - Nhìn lại Esc/P - Tạm dừng M - Tắt tiếng Người chơi 2 Phím WASD - Lái Q - Sử dụng vật phẩm Tab - Nhảy và trôi dạt E – Nhìn lại Esc/P - Tạm dừng M - Tắt tiếng Về người sáng tạo: Xform Games có trụ sở tại Hà Lan và cũng là người sáng tạo ra Rally Point 5.

