Park Out là một trò chơi giảm ùn tắc, không gây kẹt xe với mục tiêu là đưa tất cả ô tô ra khỏi chỗ đỗ mà không đâm vào bất cứ thứ gì! Mỗi cấp độ mới mang đến một thách thức mới với các phương tiện, chướng ngại vật và giải pháp khác nhau. Bạn có thể nhét chiếc xe tải khổng lồ qua lỗ trên tường để nhường chỗ cho chiếc xe hatchback nhỏ bé không? Kiểm tra kỹ năng nhận thức về không gian của bạn và giúp mọi người thoát khỏi tình huống bế tắc! Park Out được tạo bởi Okashi Games. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: MicroWars, Nano War và Karakuri Bạn có thể chơi Park Out miễn phí trên Poki. Park Out có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Park Out theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.