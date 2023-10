One Button Bounce là một trò chơi giải đố trong đó bạn điều khiển một nhân vật liên tục chạy tới chạy lui trên một nền tảng. Không thể dừng lại, công việc của bạn là căn thời gian cho cú nhảy của nhân vật sao cho lời nguyền của bạn biến thành cách giải câu đố. Sử dụng phím W, phím cách hoặc mũi tên lên để nhảy và bật ra khỏi tường. Nhảy từ nền tảng này sang nền tảng khác cho đến khi bạn đến được cổng để đưa bạn đến nền tảng tiếp theo. Có rất nhiều chướng ngại vật sáng tạo cản đường cổng, vì vậy bạn sẽ khám phá ra nhiều câu đố đáng ngạc nhiên và thỏa mãn để giải. Đừng lo lắng nếu bạn gặp khó khăn - bạn luôn có thể sử dụng gợi ý để chỉ cho bạn cách vượt qua cấp độ. Sử dụng phím W, phím cách hoặc mũi tên lên để nhảy và bật ra khỏi tường. Nhảy từ nền tảng này sang nền tảng khác cho đến khi bạn đến cổng để đưa bạn đến nền tảng tiếp theo. One Button Bounce được tạo bởi Robert Alvarez. Họ có các trò chơi tư duy khác trên Poki: Ledge Throw, Platform Countdown, Hop Warp, Plactions, Jumping Clones, Big Tall Small, Teleport Jumper, Block Toggle, Isotiles, Chessformer và Resizer Bạn có thể chơi One Button Bounce miễn phí trên Poki. One Button Bounce có thể được chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với One Button Bounce theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.