Ninja.io là một trò chơi bắn súng nhiều người chơi được tạo bởi Rens Rongen. Tạo một ninja người que và kiểm tra phản xạ của bạn! Chọn từ nhiều loại vũ khí khác nhau và đánh bại tất cả đối thủ của bạn trong các trò chơi nhỏ như Deathmatch và Capture the Flag! Có rất nhiều loại vũ khí trong kho vũ khí của bạn như súng lục, súng trường, súng săn, súng laze, súng phóng tên lửa, lựu đạn và nhiều hơn thế nữa! Bạn cũng có thể thực hiện các bước nhảy và các pha nguy hiểm để trốn tránh và khiến kẻ thù bối rối. Hãy tiếp tục và chứng minh giá trị của bạn trong trò chơi bắn súng trực tuyến đầy hành động, nhịp độ nhanh này. Bạn có thể trở thành ninja giỏi nhất thế giới không? Shuriken!Bắn hạ đối thủ của bạn. Sử dụng các định luật vật lý để có lợi cho bạn. Trọng lực giúp tăng sát thương, do đó, bắn kẻ thù từ trên cao khiến bạn mạnh mẽ hơn!Di chuyển - A/D hoặc Mũi tên trái/phảiNhảy - W hoặc UpShoot - Nhấp chuột trái hoặc chạmBay - Nhấp chuột phảiTrợ giúp - HProne - XLeaderboard - VThrow lựu đạn - Vũ khí ESwitch - QNinja.io được tạo bởi Rens Rongen. Hãy xem trò chơi nhiều người chơi khác của họ trên Poki: Zapper.io Vàng kiếm được bằng cách chơi trò chơi. Giết, giới hạn cờ, thắng DM, thắng TDM và thắng CTF đều mang lại vàng. Để bắn game nhập vai, bạn cần nằm sấp hoặc cúi xuống. Bạn cũng sẽ cần nhấn Q để chuyển đổi vũ khí. Bạn có thể chơi Ninja.io trên trình duyệt của mình mà không cần cài đặt hoặc tải xuống miễn phí trên Poki. Bạn cần có kết nối internet để chơi Ninja.io trên Poki. Đúng vậy, Ninja.io hoàn toàn an toàn chơi.

Trang web: poki.com

