Từ người tạo ra Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero, v.v., Fortz, trò chơi hai người chơi về việc phá hủy căn cứ của đối thủ. Sử dụng tháp pháo, trí thông minh của bạn và tuyển chọn các loại vũ khí kỳ quặc để hạ gục kẻ thù của bạn! Chơi Fortz miễn phí với người chơi thứ hai trên cùng một máy tính để có được sự vui nhộn tối đa. Phiên bản trực tuyến Fortz này cung cấp trình chỉnh sửa cấp độ đầy đủ tính năng cho cuộc tàn sát tùy chỉnh, cũng như một số cấp độ được tạo sẵn để bạn và bạn bè của bạn tiêu diệt lẫn nhau! Đã đến lúc dàn xếp tỷ số - chơi Fortz trên Poki để chấm dứt mọi tranh cãi giữa bạn và một người bạn! Kiểm soát: Người chơi 1: W, A, D - Di chuyển (mặt đất) W, S - Mục tiêu (tháp pháo) D - Bắn S – Place block (mặt đất) Người chơi 2: Phím mũi tên lên, trái, phải - Di chuyển (mặt đất) Phím mũi tên lên, xuống - Aim (tháp pháo) Phím mũi tên trái - Bắn Phím mũi tên xuống - Đặt khối (mặt đất) Các mẹo và thủ thuật: - Đừng quên nạp đạn thường xuyên cho tháp pháo của bạn - nó sẽ không bắn nếu trống! - Kiểm tra tính năng chọn cấp độ để sắp xếp khối thú vị hơn. Về người sáng tạo: Fortz được Colin Lane Games, có trụ sở tại Stockholm, Thụy Điển mang đến cho bạn. Colin Lane là nhóm phát triển một người cũng đã tạo ra những bản hit đình đám Dunkers, dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom và Golf Zero.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Fortz theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.